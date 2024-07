Furti con spaccata in due boutique nel centro di Firenze

Furti con spaccate in due boutique. E' successo all'alba in via della Vigna Nuova, nel centro di Firenze.

I malviventi secondo quanto ricostruito, dopo aver infranto le vetrine di una pelletteria e di un negozio di cashmere, avrebbero fatto incetta di merce. A dare l'allarme, intorno alle 5, alcuni residenti che hanno chiamato il 112 Nue. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Al vaglio degli investigatori i video del sistema di videosorveglianza. Ancora da quantificare i danni e valore della refurtiva.



