Sindaca Assisi, arresto per omicidio è dramma nel dramma

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 28 GEN - "Per Assisi è un altro giorno di lutto. Tristissimo": la sindaca Stefania Proietti descrive così la città il giorno dopo l'arresto per omicidio eseguito dai carabinieri per la morte di Davide Piampiano durante una battuta di caccia. "Non solo perché questo ragazzo amatissimo non c'è più ma anche perché quanto successo si è rivelato non essere un incidente, come emerso dalle indagini" ha aggiunto.

Per Proietti si tratta di "un dramma nel dramma". "Perché - ha aggiunto - ci si interroga su tante questioni e questa famiglia vive un momento drammatico. Come d'altronde tutta la città - ha concluso Proietti - che ha vissuto questo lutto". (ANSA).