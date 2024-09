Per Monini olio extravergine torna 'sotto' 10 euro al litro

Nei supermercati l'olio extravergine di oliva tornerà ad essere venduto "ben al di sotto" di 10 euro al litro entro la fine dell'anno. La previsione è di Zefferino Monini, amministratore delegato e presidente dell'azienda umbra, resa nota in occasione della pubblicazione del terzo bilancio di sostenibilità dell'impresa, curato da The European House - Ambrosetti. In base a questi calcoli i prezzi dovrebbero dovrebbero scendere del 30-40%.

"L'abbassamento dei prezzi dovrebbe far risalire i consumi in tutto il mondo, specialmente in quei Paesi in cui l'olio extravergine non è un'abitudine consolidata. Basti pensare che lo scorso anno in Cina si è registrato un crollo del 60%" ha rilevato Monini in una nota. "Nel complesso - ha aggiunto - ci aspettiamo che i consumi nel 2025 tornino intorno quota 3 milioni di tonnellate, contro i 2,7 del 2024".

Una ripresa resa possibile da quella che viene definita la buona annata olearia, "con una produzione che si prevede intorno a 3,3-3,5 milioni di tonnellate, contro i 2,5 milioni di tonnellate della scorsa campagna e che dovrebbe riportare dal prossimo anno le scorte a un livello in linea con quello degli ultimi dieci anni, cancellando le ultime due campagne che sono state eccezionali in senso negativo a causa della scarsa produzione della Spagna".

Secondo Monini "in Italia, causa clima torrido e siccitoso, la produzione sarà invece più contenuta di quella passata, ma questo non potrà avere ripercussioni sui prezzi dell'extravergine italiano, che dovrà per forza di cose riallinearsi per reggere la concorrenza degli stranieri".





