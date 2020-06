Videomaker Perugia ha ripreso incidente Zanardi

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - E' un videomaker di Perugia Alessandro Maestrini ad avere ripreso l'incidente in handbike che ha coinvolto Alex Zanardi. Ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Siena.

"Zanardi non teneva il cellulare in mano al momento dello schianto" ha ricordato Maestrini. "Dopo aver affrontato una salita pedalando con le mani - ha aggiunto -, al momento della discesa ha preso il telefonino e fatto alcune riprese a bassa velocità, poi lo ha riposto, lo ha messo via, e ha continuato la discesa fino al punto dell'incidente. Diverso tempo dopo l'impatto il cellulare squillava dal vano dell'handbike ed è stato preso dai carabinieri". (ANSA).