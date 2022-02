Fisco: Alto Adige aumenta l'imposta Imi per case sfitte

(ANSA) - BOLZANO, 15 FEB - "Superate le titubanze anche all'interno del mio partito, la norma sull'aumento dell'Imi (l'Imposta municipale immobiliare in Alto Adige, ndr.) per le case sfitte è pronta ad approdare in consiglio provinciale per essere approvata ed entrare in vigore dal primo gennaio del 2023". Lo ha annunciato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

Il provvedimento, ha riferito Kompatscher, "è stato elaborato dal mio dipartimento insieme al Consorzio dei comuni e già approvato all'unanimità in giunta provinciale". Si tratta, ha spiegato il presidente altoatesino, di una modifica importante della legge sull'Imi che prevede "una maggiore tassazione degli appartamenti sfitti e delle seconde case ed anche una maggiore imposizione sui terreni edificabili non sfruttati e sui cantieri fermi da molti anni". Allo stesso tempo, "si prevede una diminuzione dell'Imi per gli appartamenti dati in locazione a cittadini che hanno la residenza in loco". "Tutte queste misure hanno lo scopo di aumentare la messa a disposizione di appartamenti per la popolazione residente", ha concluso Kompatscher. (ANSA).