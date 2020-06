Cinema: Herzog sarà premiato al 68/o Trento Film Festival

(ANSA) - TRENTO, 19 GIU - Torna il Trento Film Festival con la 68/a edizione dal 27 agosto al 2 settembre, con un formato che per la prima volta prevede la presentazione del ricco programma cinematografico sia in città e in altri centri della provincia, che in streaming in tutta Italia. L'evento di chiusura sarà un omaggio a Werner Herzog e al suo "Nomad: in the footsteps of Bruce Chatwin", un commovente omaggio al grande scrittore, giornalista e viaggiatore inglese, con cui il regista tedesco aveva stretto una profonda amicizia, in nome della passione comune per l'avventura ai confini del mondo.

La International Alliance for mountain films, di cui il Trento Film Festival è socio fondatore, assegnerà quindi proprio a Herzog, per l'attenzione che il regista ha dedicato attraverso la sua opera al mondo della montagna, il Gran Premio Iamf 2020 nella serata finale della 68/o edizione, che culminerà con la proiezione di Nomad.

Sono circa cento i film selezionati, tra oltre 600 iscritti, di cui 26 in anteprima mondiale e 37 in anteprima italiana distribuiti nelle diverse sezioni del festival (Concorso, Terre Alte, Alp&Ism, Orizzonti vicini, Muse.Doc, Destinazione). Sono invece 25 le opere in concorso: 14 lungometraggi e 11 cortometraggi, di cui 14 anteprime italiane e 2 anteprime internazionali, provenienti da 16 paesi diversi. Tra i titoli la più recente fatica cinematografica di Reinhold Messner con Die Grosse Zinne, la storia dell'alpinismo sulle Tre Cime, a 150 anni dalla prima salita della Cima Grande. (ANSA).