Anno giudiziario,in Toscana più reati ma calo omicidi volontari

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - In progressivo aumento i procedimenti penali nel distretto della Toscana secondo la relazione della procura generale all'apertura dell'anno giudiziario. "Nel periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2022 l'attività delle procure del Distretto è stata notevolmente intensa - viene riportato -. È stato registrato l'ulteriore progressivo aumento del numero complessivo delle iscrizioni, pari a 159.738 per tutti i registri, rispetto alle 149.188 del periodo precedente. Nel periodo vi è stato un incremento delle sopravvenienze, essendosi registrate 10.550 iscrizioni in più rispetto al periodo precedente, con una variazione percentuale del 7,1%.

Diminuiscono, però, del 23 % gli omicidi volontari. Tra l'1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022, sono stati iscritti per omicidio volontario 20 procedimenti a carico di persone note, a fronte dei 36 del precedente anno, e 31 procedimenti a carico di ignoti, rispetto ai 31 dell'anno scorso, per un totale di 51 procedimenti rispetto ai 67 dell'anno precedente. Per il reato di tentato omicidio volontario si registra invece un visibile aumento delle iscrizioni, essendosi registrate 52 iscrizioni a carico di noti, rispetto alle 42 dell'anno precedente, e 15 a carico di ignoti, a fronte delle otto dello scorso periodo, con un complessivo incremento del 34%.

Balzo di rapine, estorsioni e furti, in lieve aumento riciclaggio e truffa mentre calano i procedimenti per usura.

Sono stati iscritti 1.609 procedimenti per rapina (erano state 1.340, +20,07%), 23.385 per furto aggravato (+17,17% rispetto alle precedenti 20.343), 1.005 estorsioni (erano state 805, +24,84%). Aumento del 70,32% dei furti in abitazione, passati da 822 a 1.400. (ANSA).