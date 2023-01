Anno giudiziario: Nencini, carenza toghe Toscana, picchi 26%

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - "Se la giurisdizione non dà risposte celeri, chi ne fa le spese sono i cittadini". Cosi il presidente della Corte d'appello Alessandro Nencini alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 a Firenze.

"Possono esserci persone che non avranno mai a che a fare con la giustizia penale, la stragrande maggioranza, ma ci sono anche cittadini che hanno bisogno del giudice tutelare, della volontaria giurisdizione, per fatti di vita ordinaria. E se non diamo risposte celeri neghiamo il valore della giurisdizione.

Arriviamo al punto dolente: la scopertura di organico di magistrati: in tutta la Corte d'appello 24%, al tribunale di Firenze 8%, ma i casi più gravi nei tribunale di Pisa e Prato con il 26%".

Nencini ha anche evidenziato le carenze di "personale amministrativo, che nel distretto arriva a una media del 22% con picchi del 30% negli uffici minorili e di sorveglianza".

