Droga: pg, giù reati spaccio Toscana ma allarme resta alto

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - In calo reati legati a spaccio e consumo di droga, ma l'allarme resta alto in Toscana. "Uno dei motivi di maggiore allarme è costituito dai reati connessi allo spaccio e al consumo largamente diffuso di sostanze stupefacenti e psicotrope, che - pur efficacemente contrastato dalle investigazioni degli organi di polizia, come dimostrano le varie operazioni susseguitesi nel periodo di riferimento - ha assunto diffusione ormai capillare, con un volume d'affari di entità assai ragguardevole. L'incidenza criminale del traffico di droga permane di rilevante gravità". Così un passaggio della relazione della pg facente funzioni della Corte d'appello di Firenze Luciana Piras sull'attività delle procure toscane all'apertura dell'anno giudiziario 2023. "I dati statistici evidenziano tuttavia come, dopo il significativo incremento delle iscrizioni registrato negli anni precedenti - spiega -, il numero delle iscrizioni sia anche quest'anno (come avvenuto nel periodo immediatamente precedente) diminuito in maniera apprezzabile rispetto al periodo precedente, con un decremento percentuale pari al -7,73%: 3.890 iscrizioni complessive (2.198 a carico di noti e 1.692 a carico di ignoti), a confronto delle complessive 4.216 (2.516 a carico di noti e 1.700 a carico di ignoti) del periodo 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021". (ANSA).