Museo dell'Opera del Duomo a Firenze aperto gratis sera del 18/5

La sera del 18 maggio il Museo dell'Opera del Duomo a Firenze sarà aperto al pubblico gratuitamente dalle ore 19 alle ore 24 (ultimo ingresso alle ore 23), in occasione della Notte europea dei musei e della Giornata internazionale dei musei di Icom (International council of museums). Per entrare quindi non sarà necessario né il biglietto e né la prenotazione.

L'Opera di Santa Maria del Fiore coglie l'occasione per far vedere in anteprima al pubblico, sui media e social, le immagini della Sala del Paradiso del Museo realizzate per la prima volta con un drone dal fotografo Fabio Muzzi, che rendono visibile a tutti lo straordinario patrimonio, inserito in un allestimento innovativo e didattico, si spiega in una nota. Nella Sala del Paradiso (36 metri x 20 x 20) sono conservate gli originali delle tre maestose Porte del Battistero, tra cui quella del Paradiso da cui la sala prende il nome, e un colossale modello (in resina e polvere di marmo) in scala 1:1 dell'antica facciata del Duomo di Firenze (realizzata da Arnolfo di Cambio a partire dal 1296, mai finita e distrutta nel 1587) con le sculture ancora esistenti tra cui quelle di Arnolfo di Cambio.



