Intesa: 'Imprese Vincenti' premia eccellenze di Lazio e Abruzzo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Sono dieci le aziende del Lazio e dell'Abruzzo selezionate da Intesa Sanpaolo come "Imprese Vincenti", nella quarta edizione del programma per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale. A Roma, decimo appuntamento del roadshow di 14 tappe lungo il Paese, il tema chiave è la sostenibilità e le aziende protagoniste sono Bioalimenta, Rosarubra, e Torri Cantine che operano nei settori alimentare e agroalimentare, Dromedian nel settore tecnologico, Ceramica Flaminia nel settore arredo e design, Intexo Società Benefit nel sistema salute, H25 Group nel turismo, Eleonora Bonucci nella moda, ARS Tech e DBN Tubetti nel settore della meccanica. Per la quarta edizione di "Imprese Vincenti" complessivamente Intesa Sanpaolo ha selezionato 140 Pmi, su 4mila autocandidature, che spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del Pnrr. Si tratta dunque di aziende che hanno avviato progetti o raggiunto risultati in termini di digitalizzazione e competitività; sostenibilità e transizione ecologica; innovazione, ricerca e istruzione; welfare e salute.

L'iniziativa prevede per le aziende programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale realizzati da Intesa Sanpaolo e dai partner del progetto. Dopo le tappe di Milano, Torino, Cuneo, Brescia, Bergamo, Padova, Venezia Mestre, Firenze, Bologna e Roma il tour prosegue con ulteriori tappe in tutta Italia, valorizzando le imprese nel territorio in cui operano. Sono anche previsti due focus tematici: uno dedicato all'agribusiness, un'industria fondamentale che rappresenta circa il 17% del nostro Pil; l'altro alle imprese sociali e al terzo settore, che esprimono una componente essenziale dell'economia del Paese. Previsto infine un evento conclusivo, di rilievo nazionale, rivolto a tutte le 140 Imprese Vincenti, che proporrà il confronto a più voci sui fattori di successo dell'imprenditoria italiana.

(ANSA).