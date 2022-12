Libarna celebra il 'suo' Piemonte con 4 grappe premium

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Grappa Libarna, celebra il Piemonte, la terra da cui, dall'esperienza della Distilleria Gambarotta, nel 1906 è partita la sua storia, con una gamma di 4 grappe premium - Bianca Cristallo, di Moscato Barricata, di Barbera e Dolcetto Riserva e di Barolo Riserva - presentate a Serravalle Scrivia (Alessandria).

Le grappe - è stato ricordato - sono la quarta categoria del mercato italiano Spirit, caratterizzato, nell'ultimo anno, da una crescita dell'8,7% in valore e del 4% in volume. La gamma piemontese di Libarna, marchio iscritto nel Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, è un tributo al "territorio d'elezione naturale, grazie al patrimonio vitivinicolo che offre pregiate vinacce". E Libarna prende il nome dall'insediamento archeologico romano alle porte di Serravalle Scrivia.

"Grappa Libarna - spiega Gianluca Monaco, marketing & New Business Director del Gruppo Montenegro - esprime al meglio la forte vocazione distillatoria del Piemonte, esaltandone l'alta qualità e il metodo artigianale. Partendo da questi capisaldi, abbiamo valorizzato la tradizione puntando su quattro grappe premium dalla personalità ben definita e adatta e diversi tipi di palato. Per i prossimi anni - prosegue Monaco - l'obiettivo è di rafforzare la nostra presenza sul mercato, lavorando sull'allargamento della distribuzione. soprattutto nel canale Moderno, dove abbiamo recentemente chiuso un accordo con una delle principali catene italiane del settore".- (ANSA).