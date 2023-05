Peste suina: Confagricoltura, 'facciamo fronte comune'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 30 MAG - Fare squadra e attivare un coordinamento puntuale sul territorio da parte di tutti i soggetti coinvolti contro la peste suina africana. E' quanto emerso dal confronto di oggi, ad Alessandria, tra Confagricoltura e il commissario straordinario Vincenzo Caputo.

"Con senso di responsabilità, si faccia avanti chi ha titolo e mezzi per contrastare l'emergenza che si configura non più solo regionale, ma nazionale" sono convinti gli agricoltori. In provincia di Alessandria si sono già dovuti abbattere circa 6mila suini, sani. Ora è fondamentale accelerare sui piani di abbattimento dei cinghiali, cresciuti sul territorio in modo spropositato".

Con l'ultimo aggiornamento diffuso oggi dall'Istituto Zooprofilattico di Torino, i casi totali nella 'zona rossa' sono 742, in Piemonte 435 e in Liguria 307. (ANSA).