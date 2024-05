Aeroporto Torino, nuovi voli e ripartenze per la stagione estiva

Con giugno entra nel vivo la stagione estiva 2024 di Torino Airport. Sono infatti diversi i nuovi voli e le ripartenze che prendono il via in questi giorni e nelle prossime settimane.

Lumiwings riavvia da oggi 31 maggio il collegamento per Foggia (operato di lunedì e venerdì). Ryanair prevede novità e ripartenze: domani, 1 giugno, riprende il volo per Pescara (martedì, giovedì e sabato); dal 2 giugno prende il via la novità Crotone (mercoledì, venerdì e domenica); dal 3 giugno viene riavviato il collegamento per Corfù (lunedì e giovedì).

Volotea ripropone destinazioni storiche su Torino: a partire dal 2 giugno, riprendono i voli per Alghero (giovedì e domenica) e per Lampedusa (domenica), che saranno seguiti, dal 5 luglio, dal collegamento per Cagliari (lunedì, giovedì, venerdì e domenica).

Ita Airways incrementa dal 2 giugno i propri voli giornalieri per Roma Fiumicino, aggiungendo la quinta frequenza. Turkish Airlines dal prossimo 10 luglio, infine, avvierà il collegamento giornaliero per Istanbul, dando così l'opportunità ai viaggiatori di scegliere di volare tramite l'hub verso più di 340 destinazioni nel mondo.

In attesa della chiusura definitiva dei dati di maggio, l'Aeroporto di Torino si appresta ad archiviare un nuovo primato: si stima infatti che il mese di maggio si chiuderà con volumi di traffico che si attesteranno per la prima volta nell'intorno dei 400mila passeggeri movimentati. Anche nel progressivo dei primi cinque mesi del 2024, dopo un primo trimestre già da record, si conferma quindi una tendenza di incremento rispetto al 2023, che è stato l'anno più trafficato di sempre per Torino Airport.



