Prevenzione della scoliosi, screening gratuito al Koelliker

L'8 Giugno, in occasione della Giornata Mondiale della Scoliosi, l'Ospedale Koelliker di Torino ha organizzato una giornata di screening gratuito, dalle 9 alle 18.

"La scoliosi è una deformità strutturale della colonna vertebrale che si presenta durante la crescita dell'individuo e peggiora fino alla maturazione ossea, con un picco a inizio pubertà, alle soglie dell'adolescenza. - spiega Antonio Bruno, responsabile della Chirurgia vertebrale dell'Ospedale Koelliker di Torino - In Italia colpisce circa il 3% della popolazione e riguarda, in 7 casi su 10, la popolazione femminile. Per questa ragione è consigliabile un primo controllo per i maschi i tra 12 e 13 anni e per le femmine tra i 10 e 12 anni".

Le visite gratuite, fino ad esaurimento posti, si prenotano al numero telefonico 011 6184444, oppure attraverso il link https://www.osp-koelliker.it/eventi-koelliker/eventi/eventi/saba to-8-giugno-giornata-della-scoliosi-promuoviamo-la-prevenzione-d ella-scoliosi "La scoliosi, se diagnosticata presto - aggiunge il Dott.

Bruno - può essere curata con un buon risultato senza arrivare ad un intervento chirurgico", aggiunge Antonio Antonio Bruno, ricordando che l'Ospedale Koelliker è dotato, "unico in Piemonte, del sistema Eos Edge che permette ricostruzioni in 3D e che utilizza una dose di radiazioni notevolmente inferiore rispetto a quella di un apparecchio tradizionale".



