Progetto cicloturistico alpe Devero, depositato ricorso al Tar

(ANSA) - VERBANIA, 30 MAG - Alcune associazioni, tra cui il Club Alpino Italiano, hanno presentato ricorso al Tar contro il progetto, promosso dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, di modifica del sentiero escursionistico Grande Est all'alpe Devero, nel territorio comunale di Baceno, in alta Ossola nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per favorire il passaggio anche a mountain bike e bici elettriche.

In una nota, il Comitato Tutela Devero (una delle associazioni promotrici insieme Cai, Legambiente, Mountain Wilderness Italia e Pro Natura) spiega che il ricorso, presentato ieri, prende origine dalla "assenza di interlocuzione pubblica" e dalla "violazione delle norme di tutela".

La zona interessata, un altipiano di alta montagna, fa parte di "un'area protetta dall'Unione europea (ZSC/ZPS in Natura 2000) per i delicati habitat e le rare specie anche in estinzione" e perciò "l'ambiente non può essere modificato se non per gravi motivi, previa un'indagine rigorosa e scientifica aperta a confronto pubblico, un confronto che in questo caso è mancato".

"Non siamo contrari al cicloturismo - conclude il Comitato Tutela Devero - ma crediamo necessario avviare una riflessione sull'utilizzo delle biciclette in montagna, sui danni alla biodiversità, sulle modifiche al territorio, sul rapporto con chi va a piedi, sul richiamo forzato di nuove utenze in aree scelte per garantire un naturale rapporto tra l'uomo e la montagna". (ANSA).