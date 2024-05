La polizia di Asti ha arrestato due stalker

La squadra volante della polizia di Asti ha arrestato due stalker, in due distinte operazioni. Si tratta di un uomo e di una donna che hanno violato il divieto di avvicinamento alle rispettive vittime, che era stato loro imposto dall'autorità giudiziaria.

La Questura sottolinea in una nota che sono state così sventate "due diverse situazioni di grave pericolo per l'incolumità di altrettante vittime", grazie "all'attività di monitoraggio e alla collaborazione con la cittadinanza, che ha fornito informazioni preziose".



