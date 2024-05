Gdf Vercelli, sequestrati articoli di bigiotteria non sicuri

Sono oltre 23.000 gli articoli di bigiotteria non sicuri sequestrati dalla guardia di finanza di Vercelli durante l'ultima Fiera di Maggio, storica manifestazione che si è tenuta lo scorso fine settimana in un viale centrale del capoluogo. Nello specifico, le fiamme gialle hanno ritirato dai banchi migliaia di prodotti tra monili, anelli e orecchini, tutti privi di etichettatura a tutela dei consumatori e non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti. Sono in corso approfondimenti per risalire alla filiera di approvvigionamento della merce che, verosimilmente, è stata prodotta nei Paesi asiatici.

La bigiotteria era esposta sui banchi di uno degli esercenti che ha partecipato alla fiera. Oltre al sequestro degli articoli, il titolare della ditta, con sede in Lombardia, è segnalato alla Camera di commercio Milano, Monza-Brianza e Lodi per l'eventuale sanzione amministrativa.



