Ad Asti il primo matrimonio di una coppia cinese

(ANSA) - ASTI, 30 MAG - Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha unito in matrimonio per la prima volta due cittadini cinesi, che hanno scelto Asti per sposarsi. Gli sposi erano arrivati in città qualche giorno fa.

"Asti e la Cina sono sempre più legate - ha detto il sindaco Rasero - e la nostra città, con il suo patrimonio artistico e culturale e con le sue colline, è sempre più un polo attrattivo per gli 'amici cinesi' che ad Asti hanno trovato una seconda casa". (ANSA).