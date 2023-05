Lions Alessandria, consegnato un cane guida a non vedente

(ANSA) - ALESSANDRIA, 26 MAG - "Un angelo a quattro zampe, non è solo essenziale per l'autonomia di un non vedente, più di ogni altro ausilio, ma diventa anche un compagno di vita prezioso che dona gioia e conforto". Ne sono convinti 8 club Lions di Alessandria, del Monferrato e il Leo Club che hanno consegnato un cane guida a Roberto, non vedente di Castelnuovo Scrivia. L'esemplare proviene dal Centro di addestramento di Limbiate (Monza Brianza). Dal 1925 i Lions sono i 'Cavalieri della vista' e si impegnano con controlli per monitorare l'ambliopia nelle scuole materne, screening per giovani e adulti, raccolta occhiali usati da ripristinare e consegnare in tutto il mondo a chi ne ha più bisogno. "Poter donare una 'guida' così speciale è un evento eccezionale che ci rende orgogliosi", sottolineano i presidenti dei Club. (ANSA).