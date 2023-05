Compiti@casa, coinvolti 300 studenti con 9.200 ore di tutorato

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Si è concluso oggi al Campus Einaudi il progetto Compiti@casa, ideato dalla Fondazione De Agostini con l'Università degli Studi di Torino per contrastare la fragilità educativa e la dispersione scolastica nelle scuole secondarie di primo grado. Alla giornata hanno partecipato studenti, professori e i tutor universitari.

I ragazzi hanno potuto conoscere dal vivo i loro tutor universitari che durante tutto il percorso del progetto li hanno seguiti e aiutati nello studio a distanza, attraverso la piattaforma digitale creata appositamente dall'Università di Torino https://compitiacasa.i-learn.unito.it/.

In quest'edizione di Compiti@casa sono stati coinvolti 300 studenti di scuola secondaria di primo grado, 9 scuole in 6 diverse città italiane, 100 tutor provenienti da 3 università per un totale di 9.200 ore di tutorato e 1.000 ore di formazione specifica ricevuta dai tutor e 18.000 ore di assistenza allo studio donate agli studenti. Il progetto ha toccato anche Palermo - oltre a Torino, Novara, Milano, Roma e Napoli.

A fianco di Fondazione De Agostini Compiti@casa è stato sostenuto da IGT e Fondazione Alberto e Franca Riva. (ANSA).