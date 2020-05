Torino, dal 2/6 tutti i musei aperti, senza prenotazione

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Per il 2 giugno riapriranno tutti i musei a Torino (per ora hanno riaperto solo alcuni) e senza prenotazione obbligatoria. Lo ha precisato oggi l'assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon in Commissione Cultura presentando il pacchetto di provvedimenti chiamato 'Torino cielo aperto', pensato insieme agli operatori per fare ripartire il settore. "Crediamo che in un primo momento non ci sarà un sovraffollamento nei musei - ha detto Leon - per cui la prenotazione probabilmente non è necessaria. Anzi forse tale obbligo verrebbe visto con ostilità, in un momento molto delicato e nel quale occorre fare tutto il possibile per riportare il pubblico a godere degli spettacoli dal vivo".

Proprio con questo obiettivo Leon ha spiegato che si stanno cercando anche nuovi luoghi per realizzare spettacoli estivi, per creare nuove arene all'aperto. Come quella che dovrebbe venire realizzata entro agosto nell'area tennis dello Sporting di Torino pensata per gli Atp in programma nel 2021. Sono inoltre al vaglio arene cinematografiche da realizzare in collaborazione diretta con gli esercenti, magari in sedi non troppo lontane dai cinema, nonché piccole arene condominiali da realizzare nei cortili dei palazzi interessati. (ANSA).