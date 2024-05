Con l'Orchestra giovanile del Sermig in scena musica e ciclismo

Una festosa, simbolica pedalata sulle note di celebri canzoni che accompagnano da sempre il mondo del ciclismo, come Bellezza in bicicletta e Coppi di Gino Paoli. Protagonista l'Orchestra giovanile dell'Arsenale della pace, diretta da Mauro Tabasso, ieri sera 5 maggio, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, strapieno di gente, con il concerto Da Beethoven a Bartali. Ad accompagnare l'orchestra Federico Sacchi, musicteller torinese, che ha raccontato in modo piacevole e appassionante il legame tra i brani proposti e il ciclismo con un excursus storico ricco di aneddoti. Molto applauditi i solisti Elena e Roberta Bacciolo, contralto e soprano del gruppo torinese Voci di Corridoio, Simone Margaria e Deborah Tachie Menson, allievi del corso di canto moderno del Laboratorio del Suono e Zac Efren Domingo. In apertura l'orchestra ha suonato la decima di Beethoven, l'inedito completato con l'intelligenza artificiale che l'orchestra aveva già suonato alla Italian Tech Week alle Ogr a settembre.

"E' stato un concerto memorabile, per noi ma anche per la gente in sala. Tanti i complimenti e i ringraziamenti che abbiamo ricevuto e la gioia che i partecipanti hanno dimostrato era sincera. La musica d'altronde deve emozionare le persone. La perfezione senza emozione serve a poco e se riusciamo a emozionare il nostro pubblico possiamo ritenerci soddisfatti", commenta il direttore dell'Orchestra Mauro Tabasso.

L'evento è stato organizzato nell'ambito di ToRide 2024, il programma di eventi del Comune di Torino che celebra la bicicletta in occasione della tappe in città del Giro d'Italia e del Tour de France. Per l'Orchestra giovanile del Sermig è stato un ritorno al Conservatorio dopo il concerto inserito nel calendario delle iniziative del Comune 'Il Natale illumina Torino'.

Lo spettacolo Da Beethoven a Bartali sarà replicato il 2 giugno, questa volta al pomeriggio alle 15, sempre al Conservatorio (i biglietti, gratuiti, sono già disponibili su Eventbrite).



