Pasticcere 2024 Fabrizio Galla, inventore della torta Jessica

Fabrizio Galla è il pasticcere dell'anno. Il premio è stato consegnato a Villa Sassi, a Torino, dal presidente dell'Apei, Iginio Massari. "I premi fanno piacere, sono una gratificazione del lavoro che si fa tutto l'anno. Non lavoro certo per prendere i premi, ma perché mi piace fare il pasticcere. Cerco di regalare ai clienti emozioni e felicità" ha commentato Galla che ha partecipato al seminario pubblico Apei al Museo Egizio dove i Maestri pasticceri hanno realizzato con ingredienti e aromi dell'Antico Egitto prodotti offerti in degustazione ai visitatori. Gallia non ama i social perché "funziona meglio il passaparola. Non mi piacciono le mode", ha spiegato.

Classe 1973, originario di Chivasso, Fabrizio Galla ha mosso i primi passi nel mondo della pasticceria presso la scuola d'arte bianca di Torino. Figlio di ristoratori, ha messo a frutto le sue esperienze proprio presso l'attività di famiglia a San Sebastiano Po, dove dalle sue mani sono nati i San Sebastianesi, prodotti a base di nocciole e cioccolato. Il suo dolce più famoso è nato diciassette anni fa e si chiama Jessica, ispirata al personaggio Jessica Rabbit.

Tantissimi i premi che ha vinto. Secondo posto e miglior pralina alla World ChocolateMasters di Parigi nel 2006, primo posto al Gran Prix della pasticceria a Barcellona nel 2003, è entrato nel 2019 a far parte di Relais Desserts, la prestigiosa associazione francese che riunisce l'élite dell'alta pasticceria di 19 Paesi e nel 2022 in Apei, l'associazione pasticceri dell'eccellenza italiana. La sua pasticceria di San Sebastiano da Po ha dal 2016 il riconoscimento delle Tre Torte nella guida Pasticceri & Pasticcerie del Gambero Rosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA