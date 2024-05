"Vota per l'Italia, non per l'Ucraina". Così recitano dei manifesti, in stile di quelli elettorali, affissi a Torino in via Sospello e in via Tunisi, in quartieri cittadini a nord e sud della città. Sotto la frase la data del 6.06.2024, data di inizio del voto in Europa, e un tricolore con la scritta 'Italia unita'. Si tratta d'iniziativa del sito Il Corrispondente, come viene spiegato in una nota stampa.

"Ci ergiamo a baluardo della libertà, e della sovranità del nostro popolo - scrivono dal Il Corrispondente - In questi tempi oramai bui nulla quanto il sostegno incondizionato a Kiev ha visto la perdita della nostra sovranità a vantaggio dell'Unione Europea e della Nato, una non scelta de facto imposta ai cittadini e che sta portando il nostro Paese sull'orlo del baratro".

"Presto si terranno le elezioni europee e sarà necessario scegliere per il futuro dell'Italia, non per quello degli Ucraini, questo è ciò che si aspetta il popolo italiano, votate sempre per il bene dell'Italia, per renderla libera, forte e indipendente. Questo è il futuro dell'Italia. Questo è il nostro obiettivo", concludono dal Il Corrispondente.

Il sito d'informazione è considerato vicino alle posizioni di Putin ed è stato il primo giornale online italiano, il 13 febbraio, a rivelare che Maxim Kuzminov, il pilota russo che aveva disertato in Ucraina con il suo elicottero, era stato assassinato.



