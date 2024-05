Dopo forti piogge cede muro, chiuse due strade provinciali

Un muro di contenimento sulla provinciale della Serra, in frazione Biò di Borgofranco d'Ivrea ha ceduto dopo le forti piogge degli ultimi giorni. Sono state chiuse - informa la Città metropolitana di Torino - le provinciali 73 in direzione Borgofranco-Nomaglio e nel senso opposto e la 74 di Chiaverano è chiusa al km 9+200.

Per andare verso Biella, Mongrando, Nomaglio, Andrate da Borgofranco si consiglia di passare da Settimo Vittone o da Ivrea, lago Sirio, Chiaverano. È in corso un sopralluogo dei tecnici della Direzione Viabilità della Città metropolitana di Torino, per valutare gli interventi necessari.



