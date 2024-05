Maltempo, allerta gialla sulle pianure e nel nord del Piemonte

Allerta gialla per il maltempo sulle pianure del Piemonte e nel nord della regione. A determinarlo - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - "l'avvicinamento di un vortice depressionario dalla Francia nordoccidentale verso l'arco alpino".

Le condizioni meteo "si manterranno perturbate anche domani, quando il minimo transiterà sul nordovest italiano convogliando ulteriore aria fresca in quota e causando precipitazioni diffuse". Sono attesi "rovesci e temporali più intensi al mattino sull'alto Piemonte e al confine con la Lombardia e, dal pomeriggio a causa della repentina rotazione delle correnti da nordest, soprattutto sulle pianure e zone pedemontane del basso Torinese e del Cuneese".

In calo lo zero termico, quota neve a 1.900-2.000 metri sui settori alpini. Un miglioramento del tempo è atteso mercoledì.





