Fine settimana di sole e di sud a Milano

(ANSA) - MILANO, 01 APR - È la Puglia a dominare il fine settimana milanese. Fino a domani, 2 aprile, lo street food pugliese porta a Milano i prodotti del sud: taralli, pane di Altamura e specialità di pesce animano la "Festa Pugliese", al gran finale in piazza Città di Lombardia.

Ma domani è anche giorno di pranzo della domenica, rigorosamente tradizionale, a Osteria Ricci che lo lancia in risposta alla moda del brunch. Ai fornelli di via Sottocorno c'è lo chef residente Francesco Bordone.

In tema di pizza, è invece la scuola salernitana a planare su Milano con Francesco Capece, di San Cipriano Picentino, che arriva a Identità Golose le sue specialità del forno della Locanda dei Feudi di Pezzano: appuntamento il 5 aprile in via Romagnosi 3.

Fuori città, fino a domani sera c'è 'Sondrio ti prende per la gola' nel capoluogo valtellinese; EK Wine porta invece i vini naturali a Castel d'Ario (Mantova) mentre a Breno (Brescia) si tiene domani il festival della spongada, con il concorso amatoriale che premierà la migliore: si tratta di una focaccia dolce legata alla domenica delle Palme che viene curiosamente abbinata al salato e, in particolare, al salame. (ANSA).