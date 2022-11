Sala, Sgarbi? non mi va di farmi prendere in giro

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - "Farmi prendere in giro da continue esternazioni che non hanno fondamento assolutamente non mi va".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando quanto detto dal neo sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, nei giorni scorsi prima sull'allestimento della Pietà Rondanini, che sarebbe da rivedere, e poi sullo stadio Meazza che a suo avviso non deve essere abbattuto.

"Nei prossimi giorni - ha annunciato Sala - vorrei fare una cosa formale. Cioè scrivere al presidente del Consiglio per capire con esattezza quali sono le deleghe del sottosegretario Sgarbi. E chiederò al premier una riposta in tempi brevi".

Sgarbi "una volta dice che sposterà la Pietà, la seconda volta dice che metterà un vincolo. Può darsi che io non abbia studiato abbastanza ma i vincoli li mette la soprintendenza - ha aggiunto a margine del Comitato provinciale sull' ordine e la sicurezza pubblica -. Manderò questa lettera alla Meloni e la renderò pubblica così come la sua risposta. Questa è una città evoluta che non può stare alle dichiarazioni e ai protagonismi, le regole ci sono e vanno rispettate". (ANSA).