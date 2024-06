Scontro fra un'auto e un camion sulla A52, due morti e due feriti

Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite, questa mattina, in un incidente stradale avvenuto nel Milanese, sulll'A52 tra Pero e Cerchiate, tra un'auto e un camion che ha coinvolto 4 giovani tra i 18 e i 29 anni. Lo hanno reso noto i Vigili del fuoco di Milano, impegnati per permettere i soccorsi del 118. E' intervenuta anche la Polizia stradale.

Secondo le prime informazioni il gravissimo incidente stradale è avvenuto intorno alle 6 sul raccordo tra A8 e A4 che da Pero (Milano) porta, lungo la Statale 33 del Sempione, poco prima della galleria del Cerchiarello, in direzione Nord.

Lo schianto, la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione, è avvenuto davanti al grande complesso fieristico di Rho-Pero. Secondo quanto riferito dal 118 i deceduti e i feriti sono tutti ragazzi, maschi. Ad avere la peggio sono stati il conducente, di 25 anni, e un ragazzo che stava dietro di lui, di cui ancora non si ha l'età, morti sul colpo o subito dopo.

Video Scontro auto-camion, due morti e due feriti nel Milanese

I due feriti invece sono il passeggero a fianco del conducente, un ventenne ricoverato all'ospedale di Niguarda a Milano con trama cranico, addominale e agli arti, in condizioni più gravi, e un 18enne trasportato al San Carlo di Milano per un trauma al volto.

Sarebbe stata l'auto sulla quale si trovavano i quattro giovani a impattare contro il camion nell'incidente che stamani, nel Milanese, ha causato la morte di due dei quattro ragazzi e il ferimento degli altri due. Sono queste le prime ipotesi sulla dinamica emerse dagli accertamenti della Polizia stradale. I due mezzi stavano viaggiando nella medesima direzione, quando, pochi minuti dopo le 8, sono entrati nella galleria del Cerchiarello, lungo la Statale 36 del Sempione che subito dopo diventa raccordo dell'A52, in direzione nord ovest. Il conducente della vettura, una Volkswagen Maggiolone di colore bianco avrebbe perso il controllo finendo per tamponare il camion. Entrambi i veicoli hanno poi terminato la corsa all'esterno del tunnel, dove la macchina si è fermata ribaltandosi. All'interno c'erano le due vittime, Brad Rossi, di 27 anni, e Richard Busnelli, di 29, e altri due giovani, di 20 e 18 anni, che sono in gravi condizioni, ricoverati rispettivamente negli ospedali San Carlo e Niguarda di Milano. I quattro giovani si stavano recando a lavoro e apparterrebbero alla comunità nomade di Pero (Milano).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA