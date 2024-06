Morta Rosalina Neri, da Fontana il cordoglio della Lombardia

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha voluto esprimere il cordoglio e la vicinanza della Regione ai familiari di Rosalina Neri, l'attrice e cantante, considerata la Marilyn italiana, morta ieri a 96 anni.

Una lunga vita avventurosa, con colpi di scena e un curriculum lunghissimo che include uno show sulla Bbc, il teatro con Strehler ma anche Renato Rascel, il cinema e persino la Scala, dove ha partecipato fra l'altro alla Beggar's Opera di Britten diretta da Pippo Crivelli e The Flood di Stravinskij con la regia di Peter Ustinov.

"Ho conosciuto personalmente Rosalina Neri, artista capace di interpretare ruoli differenti nel cinema e nel teatro, sempre con uno stile particolare e assoluta professionalità - ha osservato Fontana -. Era della mia terra, di Arcisate, non dimenticherò mai la simpatia e l'allegria che era capace di infondere nelle occasioni in cui l'ho incontrata".

I funerali saranno celebrati domani alle 14:45 nella Basilica di San Marco a Milano.



