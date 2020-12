Lauro, 5 mln per pmi colpite da covid in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Un fondo da 5 milioni per le microimprese dei comparti artigianato, commercio e servizi colpite dall'emergenza covid in Liguria. Sarà una delle novità inserite in un emendamento di maggioranza al bilancio dell'11/ma legislatura della Regione la cui discussione in Consiglio regionale è prevista la settimana prossima in una tre giorni a partire da lunedì.

"L'obiettivo è sostenere le microimprese e le fasce più deboli della popolazione ligure colpite dalla pandemia. - commenta la presidente della commissione Bilancio Lilli Lauro (Cambiamo!) dopo l'approvazione di una serie di emendamenti - Stanziamo fondi aggiuntivi, fra gli altri, per Carlo Felice, Salone Nautico e Euroflora".

Sempre nella seduta odierna di commissione sono stati approvati, fra gli altri, alcuni emendamenti al Bilancio di previsione 2021-23: 300 mila euro vanno a incrementare il fondo a sostegno del Carlo Felice mentre il settore delle attività culturali avrà fondi aggiuntivi per 132 mila euro; la manifestazione espositiva Euroflora godrà di altri 300 mila euro; anche la dotazione finanziaria del Salone Nautico sarà accresciuta di 250 mila euro. (ANSA).