Casi covid in aumento, Asl1 vieta visite in ospedale

(ANSA) - IMPERIA, 02 DIC - A partire da lunedì 5 dicembre, e fino a diversa comunicazione, sarà vietato l'accesso alle strutture ospedaliere di Bordighera, Sanremo e Imperia, ai visitatori, in tutte le aree di degenza, eccetto i casi eccezionali i quali saranno valutati dal direttore della struttura, dove è ricoverato il paziente. La decisione di Asl 1 nasce in considerazione dell'attuale quadro epidemiologico e all'incremento di casi positivi al Covid tra la popolazione della provincia di Imperia. "Asl1 - si legge in una nota - reputa indispensabile attuare tutte le misure idonee a contenere la diffusione del virus, in particolar modo all'interno delle aree ospedaliere di degenza e fra il personale sanitario".

(ANSA).