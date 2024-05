Ragazzi aggrediti a manganellate, ricoverati al S.Martino

Due ragazzi sono stati ricoverati al San Martino dopo un'aggressione subita a colpi di manganello.

E' successo la notte scorsa in via Frugoni. Secondo una prima ricostruzione un gruppo di ragazzi ha insultato due persone incrociate per strada ed una di queste ha tirato fuori un manganello. Soccorsi dal personale del 118, i due ragazzi sono poi stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno preso i rilievi del caso.



