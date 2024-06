Rupert Murdoch pronuncia il fatidico sì per la quinta volta. Il tycoon 93enne è convolato a nozze con Elena Zhukova, ex suocera dell'oligarca russo Roman Abramovich. Il matrimonio è stato celebrato a Moraga, la mansion in California di Murdoch. le foto diffuse mostrano la sposa indossare un elegante abito bianco con le spalle scoperte, mentre il tycoon era impeccabile con abito scuro. I due sono stati immortalati abbracciati e sorridenti.



