Morto l'agente ferito nell'attentato a Mannheim in Germania

È morto il poliziotto rimasto gravemente ferito venerdì scorso, in Germania, in un attentato a Mannheim. Il giovane di 29 anni era una delle sette persone rimaste ferite da un afghano di 25 anni, che ha attaccato con un coltello un gruppo di persone, che si trovava ad un raduno di estremisti di destra, del movimento civico anti-islamico Pax Europa. In questa circostanza, era stato ferito anche Michael Stuerzenberger, ex politico e noto attivista anti-islam.



