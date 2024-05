Rfi, tratto Torino-Genova sospeso per frana per piogge intense

"Sulla linea Torino-Genova la circolazione ferroviaria è limitata a un solo binario per motivi precauzionali nella tratta tra Villanova e Villafranca e da questa sera anche il secondo binario verrà interrotto alcuni giorni per consentire i lavori di messa in sicurezza del fronte franoso". Lo riferisce in una nota Rfi.

"A causa delle intese piogge infatti la scorsa notte - viene riferito - una frana ha lambito la sede ferroviaria, che verrà sospesa, in via precauzionale, in previsione delle piogge dei prossimi giorni".

"Il personale Rfi - viene spiegato - è già sul posto insieme alle imprese appaltatrici, che stanno portando mezzi e uomini necessari per l'avvio dei lavori di messa in sicurezza.

Trenitalia sta riprogrammando l'offerta commerciale e consiglia di valutare la ripianificazione del proprio viaggio".

Dal sito di Trenitalia si apprende che la circolazione è rallentata, con i reni Intercity e Regionali che viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato.

Gli Ic previsti in arrivo a Torino Porta Nuova alle 11.15 e alle 14.20 hanno terminato la corsa ad Asti ed è stata data la possibilità di proseguire con altri treni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA