Bankitalia: occupati in Liguria +4,3% primi 6 mesi 2022

Nei primi sei mesi dell'anno in Liguria il numero degli occupati è salito del 4,3%, tornando a superare i livelli pre-pandemia: un dato superiore a quello nazionale (+3,6%) e del Nord Ovest (2,8%). Lo sottolinea l'aggiornamento congiunturale dell'economia della Liguria presentato oggi dalla sede genovese della Banca d'Italia, riportando I dati dell'Istat. La crescita è stata più marcata per i lavoratori dipendenti (+5,3%) e la componente maschile (+5,8%) ma sono tornati a crescere anche I avoratori autonomi che nel biennio precedente erano calati. Nei primi otto mesi del 2022 le assunzioni nette del settore privato non agricolo sono state 31 mila, un dato lievemente superiore a quello dello stesso periodo del 2021. Le ore di cassa integrazione guadagni sono scese a 7 milioni (-73%), quelle relative ai fondi di solidarietà a 4 milioni (-80%). (ANSA).