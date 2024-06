FdI primo partito in Liguria con l'affluenza al 50,61%

Fratelli d'Italia è il partito più votato alle elezioni europee in Liguria con il 26,77% dei consensi seguito a ruota dal Partito Democratico con il 26,29%, a distanza dal M5S con il 10,19% e dalla Lega con l'8,88%, che nel 2019 fu il primo partito. Al quinto posto Forza Italia-Noi Moderati-Ppe con l'8,43%, nella Regione sconvolta dall'inchiesta giudiziaria che ha portato il governatore e leader di Noi Moderati Giovanni Toti agli arresti domiciliari. Sono i dati definitivi del Ministero dell'Interno con il totale delle 1.785 sezioni scrutinate.

Un ligure su due non è andato a votare: l'affluenza in Liguria è stata del 50,61% con un calo del 7,89% rispetto al 58,50% registrato nella precedente tornata elettorale del 2019. Su 1.305.235 elettori sono stati 660.527 i votanti in Liguria, 23.971 le schede nulle, 10.868 le schede bianche e 67 le schede contestate.

Nel dettaglio in ordine di consensi sono 167.508 i voti ottenuti da FdI alle elezioni europee in Liguria, il 26,77% del totale, seguito da Pd con 164.470 (26,29%), M5S con 63.727 (10,19%), Lega con 55.560 (8,88%), Forza Italia-Noi Moderati-Ppe con 52.734 (8,43%), Alleanza Verdi Sinistra con 48.069 (7,68%), Stati Uniti d'Europa con 23.397 (3,74%), Azione con 22.087 (3,53%), Pace Terra e Diginità con 19.071 (3,05%), Libertà con 5.729 (0,92%), Alternativa Popolare con 2.062 (0,33%) e Rassemblement Valdôtain con 1.207 (0,19%).

Alle europee del 2019 furono 767.594 i votanti in Liguria su 1.312.115 aventi diritto, con un'affluenza del 58,50%. Primo partito fu la Lega con 251.696 voti, il 33,88% del totale, seguita sul podio dal Partito Democratico con 185.260 (24,94%) e dal M5S con 122.536 (16,49%). Al quarto posto Forza Italia con 57.887 (7,79%), al quinto Fratelli d'Italia con 42.118 (5,67%) e altri.

In attesa dello spoglio delle elezioni amministrative previsto oggi pomeriggio, nei tre Comuni sopra alla soglia dei 15.000 abitanti al voto in Liguria FdI si conferma il partito più votato alle europee. Sia a Rapallo attualmente guidato dal centrodestra con il 30,92% dei consensi seguito dal Pd al 17,90%, ma anche a Sanremo (Imperia) ed Albenga (Savona) entrambi guidati dal centrosinistra, dove FdI rispettivamente ottiene il 35,80% e il 32,31% seguito dal Pd al 17,21% e al 18,25%.

