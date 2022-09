Settemila quarte dosi prenotate sulle 341 mila destinate a Liguria

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - Sono 7.244 le quarte dosi del nuovo vaccino anti covid 'aggiornato' contro la variante Omicron prenotate e 3.455 quelle somministrate nell'ultima settimana in Liguria a fronte delle 258.460 dosi già consegnate dal Ministero della Salute e delle 82.780 dosi attese nelle prossime settimane. I dati sono stati forniti durante presentazione della nuova campagna informativa della Regione Liguria e di Alisa sulla vaccinazione anti-covid in vista della stagione autunnale con lo slogan 'È arrivato il nuovo vaccino aggiornato contro Omicron, Vacciniamoci!'.

"La campagna vaccinale ha consentito al Paese di ripartire, se abbiamo avuto un'estate relativamente tranquilla e una minore mortalità nei nostri ospedali lo si deve allo straordinario lavoro della scienza negli ultimi anni. - ricorda il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - La campagna delle quarte dosi è cominciata piuttosto pigramente, vogliamo sensibilizzare soprattutto i più fragili a proteggersi". Secondo l'infettivologo Matteo Bassetti "è di fondamentale importanza raccomandare alle persone con più di 65 anni e a quelle più giovani con comorbilità di eseguire il richiamo vaccinale il prima possibile". Per il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi "è importante vaccinarsi il prima possibile con il miglior vaccino possibile a disposizione.

Vacciniamoci ora, è inutile aspettare".

La quarta dose (second booster) è destinata agli gli over 60 e alle persone ultra vulnerabili. Al momento tra gli under 60 possono effettuare la quarta dose solo se appartenenti a una delle due categorie 'personale sanitario' o 'in stato di gravidanza' con autocertificazione. I booster (terza e quarta dose) con i vaccini aggiornati possono essere somministrati, secondo quanto indicato dalla Commissione tecnico scientifica dell'Aifa, dopo quattro mesi dal ciclo primario o dalla terza dose. (ANSA).