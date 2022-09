Bassetti, a ottobre virus Covid rialzerà la testa

(ANSA) - GENOVA, 20 SET - "Se si è nella categorie a rischio non bisogna aspettare per ricevere il booster aggiornato del vaccino anti covid perché potrebbe essere tardi. E' evidente che il virus rialzerà la testa e tornerà a circolare verosimilmente dalla metà-fine del mese di ottobre". Lo ha detto l'infettivologo genovese Matteo Bassetti durante la presentazione della nuova campagna informativa della Regione Liguria e dell'Azienda ligure sanitaria (Alisa) sulla vaccinazione anti-covid in vista della stagione autunnale. "E' il momento di fare la formica - ha concluso Bassetti, rivolgendosi soprattutto a fragili e over 60 - e non la cicala".

(ANSA).