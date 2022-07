In auto con fucile a canne mozze, fermati davanti a Poste

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - La polizia locale di Genova ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria due uomini pluripregiudicati che nello zaino nascondevano un fucile a canne mozze, una pistola con matricola abrasa e una bottiglia di liquido che potrebbe essere cloroformio. Nell'auto sulla quale si trovavano i due, auto parcheggiata davanti all'ufficio postale di Sestri Ponente e risultata intestata a un cittadino di nazionalità romena residente a Firenze, sono stati trovati due caschi da moto. Poco lontano, la Municipale ha trovato due moto rubate. Non è escluso che i due volessero portare a termine una rapina all'ufficio postale proprio nel giorno in cui vengono pagate le pensioni per poi scappare a bordo delle moto.

E' stato il comportamento piuttosto nervoso dei due a incuriosire la Municipale che aveva già notato un'auto sospetta ferma davanti alle poste. Appena gli agenti della Polizia Locale si sono avvicinati i due occupanti hanno deciso di scappare ma sono stati raggiunti dopo un breve inseguimento. I fermati sono due persone di origini napoletane con precedenti penali e la loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica. Sono in corso accertamenti sulle telecamere di videosorveglianza per verificare se i due abbiano effettuato sopralluoghi ni giorni precedenti. (ANSA).