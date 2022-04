Roberto Bolle il 27 luglio ai Parchi di Nervi

Létoile Roberto Bolle si esibirà ai Parchi di Nervi a Genova il 27 luglio, sul palco di Villa Grimaldi Fassio, con il Gala "Roberto Bolle and friends". I biglietti per l'evento saranno messi in vendita alla Biglietteria del Teatro Carlo Felice di Genova, e online su Vivaticket e su Ticketone da oggi.

"La partecipazione di Roberto Bolle e dei prestigiosi ospiti del Gala Roberto Bolle and Friends al Nervi Music Ballet Festival 2022 impreziosisce la programmazione di una manifestazione storica, esaltando il significato del Festival", commenta l'assessore alle Politiche culturali del Comune di Genova Barbara Grosso.

"Il Teatro Carlo Felice è particolarmente attento e sensibile alle manifestazioni della creatività contemporanea in ambito coreutico, oltre che musicale e teatrale, di più alto livello", afferma il Sovrintendente Claudio Orazi. (ANSA).