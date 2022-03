I fenomeni fisici raccontati con le opere d'arte

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - L'arte per raccontare la scienza attraverso opere di artisti internazionali e studenti liguri. Un racconto su tela che va dai buchi neri agli studi sui cambiamenti climatici, dai fenomeni chimici a quelli magnetici, per rendere visibile l'invisibile.

La mostra Colori e Immagini della Scienza, dall'1 al 21 aprile alla Biblioteca universitaria di Genova, ha l'obiettivo di avvicinare il pubblico di ogni età alla scienza cercando di stimolare la naturale propensione dell'essere umano alla conoscenza e all'osservazione dei fenomeni per formulare una visione del mondo critica, di chi si pone domande e formula ipotesi.

Il visitatore affronterà un viaggio alla scoperta di opere della collezione d'arte del Cern firmate da artisti internazionali su alcuni dei temi scientifici più affascinanti, per poi passare alle 88 opere di 250 studenti di alcuni licei liguri ispirate agli argomenti che più li hanno interessati nel corso di seminari tenuti per loro da 30 scienziati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dei Dipartimenti di Fisica e Chimica dell'Università di Genova, dell'Iit, Cnr-Imem, Cnr-Spin, e sulle tematiche scientifiche più moderne e all'avanguardia.

La mostra si concluderà con una premiazione: una giuria di esperti di arte e di scienziati selezionerà cinque dei lavori esposti. Le opere selezionate accederanno alla mostra nazionale, prevista dal 13 al 30 maggio presso il Museo Archeologico di Napoli, e le ventisette migliori saranno premiate da una giuria internazionale con un master su arte e scienza al Cern (settembre 2022). Il lavoro è iniziato durante la Dad e proseguito poi sui banchi.

"Come scienziati, attraverso i nostri seminari - spiega Elena Santopinto dell'Infn di Genova e coordinatrice del progetto per il capoluogo ligure - abbiamo cercato di trasferire ai ragazzi una visione sugli argomenti più affascinanti e di frontiera di cui ci occupiamo a Genova e soprattutto di comunicare loro il nostro entusiasmo per la ricerca". (ANSA).