Gnl, a Vado Ligure il primo distributore Liguria

(ANSA) - SAVONA, 15 FEB - E' entrato in funzione questa mattina a Vado Ligure (Savona) il primo distributore in Liguria di gas naturale liquefatto per i mezzi pesanti. Il sito scelto è nei pressi del retroporto legato alla piattaforma contenitori Vado Gateway. "Rendere operativo questo distributore - spiega Massimo Calvi, amministratore delegato di BluFuel, società proprietaria del marchio BiFuel - significa riuscire a dotare l'area del retroporto di Vado di un impianto che favorisce un trasporto pesante maggiormente sostenibile. Questa opportunità è stata subito accolta e condivisa due anni fa dall'amministrazione comunale, che si è dimostrata lungimirante".

"Questo - commenta il sindaco Monica Giuliano - è un altro segnale del fatto che è possibile, nei territori, fare concretamente il passaggio da fonti energetiche di un certo tipo ad altre che hanno impatto zero sull'ambiente. Questo è fondamentale perché significa, a terra, riorganizzare le aree e permettere, non solo al porto ma anche alle realtà produttive che già oggi operano, di avere dei servizi eccellenti".

Ad oggi sono circa 5000 i camion alimentati a gnl immatricolati in Italia, e un centinaio i distributori attivi sul territorio nazionale. (ANSA).