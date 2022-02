Covid: Liguria conta altri 17 morti, ancora in calo parametri

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Sono 1.851 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 18.719 tamponi effettuati di cui 3.958 molecolari e 14.761 antigenici rapidi. Si abbassa ulteriormente il numero dei casi positivi totali che oggi è 22.187, 2.190 in meno rispetto a ieri.

Decremento sostanziale dei pazienti ricoverati negli ospedali che tornano sotto la soglia di 600: oggi sono 589, 30 in meno rispetto a ieri. Aumentano di 4 unità le persone in terapia intensiva: oggi sono 28, 4 in più rispetto a ieri (16 non vaccinati). Cala anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 21.591, 2.155 in meno rispetto a ieri.

Nel quotidiano bollettino di Regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero, sono segnalati ancora 17 morti.

Si tratta di otto uomini di età compresa tra i 71 e i 96 anni e di nove donne di età compresa tra i 75 e i 98 anni. Il totale delle persone morte da inizio pandemia è 5.019.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.135 dosi di vaccino (sono quasi raddoppiate rispetto a ieri). Le persone che hanno ricevuto la dose booster sono 884.997. (ANSA).