Peste suina: tra Liguria e Piemonte 36 casi

Dal 27 dicembre all'11 febbraio 2022 sono stati riscontrati 36 casi di peste suina tra Liguria e Piemonte. Lo si legge nel report dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Secondo l'aggiornamento attuale sono stati accertati 19 casi in Liguria e 17 in Piemonte. La nuova positività è stata rilevata nel territorio del comune di Campomorone, in provincia di Genova. È il primo ritrovamento positivo alla peste suina africana riscontrato a Campomorone, che si trova sempre all'interno dell'area infetta. Campomorone confina con Mignanego, dov'erano state rilevate quattro positività. Gli altri ritrovamenti di cinghiali infetti sono avvenuti 4 nel Comune di Isola del Cantone, 2 in quello di Ronco Scrivia, 3 a Campo Ligure, 4 a Rossiglione, 4 a Mignanego, 1 a Genova Est. La zona rossa comprende 114 Comuni delle province di Alessandria (78), Genova e Savona (36).