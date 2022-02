Blessin, calcio è ingiusto avremmo meritato

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Un pareggio che non soddisfa il tecnico del Genoa Blessin quello con la Salernitana. "Ma il calcio a volte è così, ingiusto. Purtroppo dopo il vantaggio pur avendo avuto l'occasione per il raddoppio non abbiamo segnato e invece abbiamo preso in contropiede il gol del pareggio e andare al riposo sul pari è stata dura per i miei giocatori. Potevamo segnare chiaramente e invece abbiamo subito gol nell'unica vera occasione che hanno avuto dove noi abbiamo difeso male". Il tecnico tedesco analizza poi la gara. "Oggi abbiamo riconquistato molti palloni e la squadra ha lottato e cercato di dare tutto ma dobbiamo migliorare quando riprendiamo il pallone perché ne abbiamo persi troppi e soprattutto bisogna migliorare nelle ripartenze -ha proseguito-. Il rigore su Destro non concesso? Ho rivisto ora le immagini e si vede chiaramente la maglia tirata. Da parte mia non voglio che i giocatori si lascino cadere ma se fosse andato giù lo avrebbe assegnato. Mi dispiace tantissimo soprattutto perché il disturbo al momento del tiro era chiaro e invece non lo hanno nemmeno visto al Var". Nonostante la classifica rimanga pesante il tecnico crede però ancora nella salvezza. "Non sono contento per il risultato. Io non vivo sulla luna e conosco benissimo la situazione, la classifica e i punti che abbiamo. Oggi avremmo meritato la vittoria e posso solo dire che finché c'è la speranza non molleremo mai, ci sono ancora ancora 13 partite e devo dare la carica ai ragazzi. Daremo tutto per salvarci". "Ci abbiamo provato". Stefano Colantuono tecnico della Salernitana commenta così il pareggio con il Genoa. "Abbiamo fatto una buona partita e soprattutto quello che dovevamo fare - ha spiegato -. Non dimentichiamo che eravamo su un campo difficile contro una formazione che ha i nostri stessi problemi. Da parte nostra abbiamo inserito tutto il potenziale offensivo ma non è che se metti più attaccanti allora segni e poi va dato anche merito al Genoa. Da parte mia posso dire che sono contento perché abbiamo tenuto bene il campo e la squadra ha fatto quello che doveva fare". Un pareggio che sembra allontanare le voci di esonero. "Non ero agitato prima e non lo sono adesso - ha aggiunto -. Conosco molto bene il calcio e tra giocatore e allenatore sono ormai in questo ambiente da 43 anni. Io penso a lavorare come ho sempre fatto, per il resto poi deciderà la società. Ho preparato la partita come andava fatto e non posso di certo andare dietro alle voci che sono incontrollate ma penso solo al campo". Colantuono smonta poi il caso Bonazzoli, escluso dai convocati per la scorsa gara e oggi a segno. "Non era stato escluso per motivi disciplinari-ha spiegato il tecnico della Salernitana- ma solo perché aveva fatto una settimana di lavoro precedente sotto tono e può capitare. Di oggi posso dire che abbiamo dimostrato di essere ancora vivi e dobbiamo ancora recuperare due partite".