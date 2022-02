Comunali Genova: giallorossi su Dello Strologo, sabato decisione

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Si stringe sempre di più su Ariel Dello Strologo la scelta del candidato della coalizione che tiene insieme centrosinistra e M5s in vista delle prossime comunali. La riunione nella sede del Pd, alla quale hanno partecipato esponenti di varie sigle, oltre ai Dem e ai pentastellati, tra cui anche Leu e Linea Condivisa, Lista Sansa e i centristi di Italia Viva si è chiusa con una crescita delle quotazioni per l'avvocato genovese, presidente della comunità ebraica. Ma con la richiesta, da parte di alcune delle voci al tavolo, specialmente la Lista Sansa, di avere ancora qualche giorno di tempo per chiarire, oltre che i nomi, i contenuti.

Sul nome di Dello Strologo ci sarà quindi un "approfondimento programmatico" - il termine utilizzato in ambito dem - con una riconvocazione delle parti per sabato mattina. Così salvo sorprese sarà lui il candidato anti-Bucci, spinto ancora una volta dal segretario Pd Simone D'Angelo che lo ha presentato come espressione di un percorso di dialogo e come nome in grado di mettere insieme le diverse esigenze.

Gli alleati non hanno ancora digerito del tutto le modalità con cui questo nome è stato messo sul tavolo. La Lista Sansa è stata la prima a chiedere che gli alleati non vengano messi di fronte a una "scelta a scatola chiusa". Ferruccio Sansa, ex candidato alle regionali proprio scalzando Dello Strologo, ha chiesto che i papabili candidati esprimano la loro idea di città. (ANSA).