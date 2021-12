Saluto romano a Ventimiglia: censura per consigliere FdI

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 23 DIC - ll presidente del Consiglio comunale di Ventimiglia, Andrea Spinosi, ha emesso due note di censura nei confronti dei consiglieri di maggioranza Ino Isnardi (FdI) e Giuseppe Palmero (Lista civica Scullino Sindaco): il primo per aver effettuato il saluto romano durante il Consiglio; il secondo per aver pronunciato una parolaccia durante il suo intervento in consiglio. La decisione è stata presa dopo aver rivisto il filmato sulla riunione del Consiglio assieme al segretario comunale. Sul caso del saluto romano sta indagando anche la Digos. Isnardi si è difeso dicendo che aveva alzato il braccio per chiedere la parola.

Entrambi gli episodi sono avvenuti, durante la seduta consiliare di martedì scorso. "Come presidente del Consiglio comunale condanno fermamente i due episodi - afferma Spinosi - e per quanto di mia competenza, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento del Consiglio comunale, formalizzerò due note di censura. Il consiglio comunale è uno dei luoghi principe dell'espressione della libertà e per quanto mi riguarda la condanna del fascismo e chiara e netta." Conclude Spinosi: "Come presidente del Consiglio comunale, garante dello svolgimento delle sedute consigliari, sono stato ascoltato oggi dagli agenti della Digos ai quali ho ricostruito quanto successo nel Consiglio del 21 dicembre scorso, come peraltro si evince dal filmato". (ANSA).